Com gol de Mbappé, França vence o Peru e se classifica

Os franceses tinham domínio maior do jogo, levavam perigo, porém faltava pontaria. Griezmann chegou a acertar o gol do Peru, depois Giroud ajeitar de cabeça, mas Galese afastou e a zaga peruana ficou com o rebote.



A seleção comandada por Gareca só deu trabalho aos 30 minutos da primeira etapa. Guerrero recebeu de Cueva e mandou para o gol. Lloris fez a defesa com as pernas. Mas o lance do Peru foi isolado, e França seguiu com as melhores chances e envolvendo o adversário.



Depois de quase marcar de calcanhar, Mbappé inaugurou o placar em Ecaterimburgo ainda no 1º tempo da partida. Guerrero perdeu a bola para Pogba, que rolou para Giroud. O atacante chutou cruzado, a bola desviou em Rodriguez e sobrou livre para Mbappé só empurrar para o gol. Com 19 anos, ele superou Trezeguet e se tornou o francês mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo.



O treinador do Peru mexeu no intervalo para tentar chegar ao empate. Colocou Farfán no lugar do volante Yotún, e logo no início da etapa complementar os peruanos assustaram o goleiro francês. Depois de passe de Farfán, Aquino bateu de longe e a bola raspou o travessão de Lloris.



Com o passar do tempo, a França soube administrar o placar, e correu poucos riscos contra um fraco adversário.







