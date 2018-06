Com gol de Kroos nos acréscimos, Alemanha vence e renasce na Copa

Mas a Suécia aguentou a pressão e aos pouco começou a explorar os contra-ataques. No primeiro deles, Berg ficou na cara de Neuer, mas na hora de finalizar foi atropelado por Boateng. O árbitrou mandou a partida seguir, não marcou nada e nem consultou o assistente de vídeo.



A Alemanha diminuiu a pressão pois fcou com um jogador a menos por mais de cinco minutos, quando o volante Rudy levou uma pancada no nariz. Até a decisão dele ser substituído, a seleção sueca se reorganizou e equlibrou o jogo.



Em um erro de passe de Tony Kroos, a Suécia armou o contra-ataque. Claesson cruza e Toiovonen encobre Neuer e abre o placar para o desespero dos alemães. No final da primeira etapa, Berg ainda quase ampliou para os suecos, mas Neuer fez grande defesa e evitou o segundo gol.



No começo da etapa final, a Alemanha conseguiu aliviar o peso e empatou com Reus. Após cruzamento de Timo Werner, Mario Gómez não chegou, mas Reus mandou para o gol: 1 a 1. Com o placar em igualdade, a Alemanha voltou a ter o controle da partida. A Suécia só chegava com chutes de longa distância, mas o goleiro Neuer mostrava a segurança de sempre.



O final da partida foi difícil para a Alemanha, que ficou com um ao menos aos 36 minutos do 2º tempo. Boateng entrou duro em Berg e recebeu o cartão vernelho. Nos ultimos minutos, os alemães foram para o tudo ou nada. E de tanto persistir chegou a vitória. Tony Kroos cobrou falta na lateral, fez um golaço, deu a vitória aos atuais campões do mundo e faz a Alemanha renascer na Copa da Rússia.

Logo aos dois minutos de jogo, Timo Werner invadiu a área, bateu e Olsen espalmou, Drexler pegou o rebote e o goleiro sueco tirou com os pés. Os alemães seguiram com muita intensidade e criaram mais duas boas chances antes dos 10 minutos do 1º tempo. Em uma delas, Reus invadiu a área e a zaga sueca afastou.