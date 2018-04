Com gol de Jadson, Corinthians vence na Argentina

Equipe de Fábio Carille se isola na liderança do grupo 7 da Libertadores

O Corinthians bateu o Independiente por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), em Avellaneda, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América, chegou a sete pontos, três a mais que o segundo colocado do grupo.



Logo no começo da partida, o Independiente partiu para cima e pressionou o Corinthians, mas a equipe de Fábio Carille mostrou consistência defensiva, não se desesperou e soube segurar o adversário.



A primeira chance do Corinthians veio aos 12 minutos, com Maycon, que invadiu a área, mas acabou batendo fraco para a tranquilidade do goleiro do Independiente.



Em boa fase e de olho na Copa do Mundo, o goleiro Cássio apareceu bem e evitou o gol dos argentinos. Ainda no 1º tempo, Verón entrou pela direita, chutou, a bola desviou em Fagner e Cássio tira com o pé.



O Independiente até deu espaços para o Corinthians chegar nos contra-ataques, porém criou mais e levou perigo na primeira etapa. Mesmo assim, o técnico Ariel Holan não se mostrou satisfeito e voltou do intervalo com duas mudanças.



O panorama da partida continuou o mesmo. Apesar de chegarem mais ao gol corintiano, os argentinos não conseguiam finalizar com tranquilidade e sempre tinha um jogador do alvinegro de Parque São Jorge na marcação.



Carille tirou Clayson e colocou Mateus Vital para tentar dar mais criatividade ao time. E foi dos pés do meia que saiu o gol do Corinthians. Aos 35 minutos, ele cruzou, Jadson entrou na área e desviou de cabeça. O goleiro espalmou, a bola tocou na trave, voltou na cabeça dele e entrou.



A equipe argentina até conseguiu o gol de empate aos 41 minutos, com Silvio Romero, mas o assistente marca impedimento e anula. O jogador do Independiente tinha condições e a arbitragem errou ao invalidar o gol.