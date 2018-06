Com gol de falta, Sérvia vence Costa Rica

cruzamento recebido por Savic na área, o jogador tentou uma bela jogada de bicicleta. O goleiro Navas defendeu, mas o auxiliar já levantava a bandeira marcando posição irregular.



Ambos times foram para o intervalo sem marcar gols, coisa que mudou no segundo tempo graças ao lateral Kolarov, que em bela cobrança de falta, abriu o placar deixando nenhuma chance para Keylor Navas.



A maior chance da Costa Rica no segundo tempo foi um lance de Ruiz, que chutou em cima da zaga e Bolaños, sozinho, meteu por cima do gol, porém o árbitro já marcava o impedimento.



Os minutos de acréscimo foram marcados por uma pequena confusão que levou o árbitro a consultar o VAR (árbitro de vídeo). Matic se estranhou com membro da comissão técnica da equipe costa-riquenha, que segurou a bola e atrasou a cobrança do lateral da Sérvia. A confusão se instaurou após os outros jogadores partirem para discussão.



Com este placar, a Sérvia toma a liderança do Grupo E. Seus adversários jogam às 15h (horário de Brasília), em estreia da Seleção Brasileira contra a Suíça, em Rostov.

