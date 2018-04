Com gol de Dudu, Palmeiras vence o Internacional

Depois disso, o Palmeiras começou a equilibrar mais a partida e Borja desperdiçou chance incrível de abrir o placar. Livre e com o goleiro Danilo Fernandes no chão, o colombiano mandou para fora.



Mesmo com o 1º tempo sem muita inspiração das duas equipes, o alviverde conseguiu abriu o placar aos 39 minutos de partida. Diogo Barbosa cruzou e Dudu, de cabeça, desviou para o gol: 1 a 0.



O Inter voltou para o 2º tempo com Leandro Damião no lugar de Nico López. O camisa 9 da equipe gaúcha levou perigo em alguns lances, mas o Palmeiras também poderia ter ampliado com Borja e Lucas Lima, que acertou a trave.



Em lance polêmico, Damião chegou a marcar, mas a arbitragem já havia assinalado a posição de impedimento do atacante.



O próximo compromisso do Palmeiras será na quarta-feira (24) contra o Boca Juniors, em La Bombonera pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Já o Internacional só volta a campo no domingo (29) para enfrentar o Cruzeiro, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

