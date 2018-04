Com gol de aniversariante, São Paulo vence na estreia

Zagueiro Bruno Alves completou 27 anos nesta segunda-feira (16) e balançou as redes contra o Paraná

O São Paulo bateu o Paraná por 1 a 0 , no Morumbi, nesta segunda-feira (16), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Diego Aguirre decidiu poupar cinco titulares (Petros, Arboleda, Tréllez, Liziero e Nenê) pois na quinta-feira enfrenta o Atlético-PR pelo jogo de volta da 4ª fase da Copa do Brasil, na ida perdeu por 2 a 1.



Mesmo com um time misto, a equipe tricolor não teve problemas para tomar conta do jogo. Além disso, encontrou um adversário que estava mais preocupado em não levar gols do que procurar o ataque.



Apesar de levar mais perigo e tocar melhor a bola, o São Paulo só conseguiu abrir o placar aos 36 minutos de jogo em lance de bola parada. Cueva cobrou falta na área e o zagueiro Bruno Alves, que completou 27 anos nesta segunda-feira, mandou para o fundo das redes.



Diego Aguirre voltou para etapa complementar com Valdívia no lugar de Lucas Fernandes. A partida ficou mais aberta e o Paraná conseguiu explorar alguns contra-ataques, mas pecava na finalização pela baixa qualidade técnica.



O treinador do São Paulo ainda colocou Júnior Tavares e depois Nenê, nos lugares de Brenner e Cueva, que foi vaiado pela torcida que compareceu ao Morumbi. Mas foi o Paraná que se soltou.



No final da partida, a equipe paranaense pressionou, mas a defesa do São Paulo não deu espaço e garantiu a vitória.