Espanha vence Irã com gol chorado

A Espanha venceu o Irã por 1 a 0, ontem em Kazan, assumiu a liderança do grupo B da Copa do Mundo, e enfrenta na última rodada o eliminado Marrocos. O empate classificará os espanhois. Já Irã e Portugal brigarão pela outra vaga à próxima fase.





No retorno do intervalo, os espanhois voltaram com a mesma intensidade e conseguiram abrir o placar em um lance de sorte. Iniesta rolou para Diego Costa, Rezaeian chegou para tentar afastar, a bola bateu no atacante brasileiro naturalizado espanhol e morreu no gol do Irã.



Após o placar aberto, o Irã tentou se soltar um pouco mais e até conseguiu o empate com Ezatolahi, mas a arbitragem anulou o gol corretamente, com auxílio do vídeo, porque o jogador estava em posição de impedimento.



Mesmo em desvantagem, os iraninos não se entregraram e foram em busca do empate. Depois do cruzamento, Taremi se esticou, mas não conseguiu chegar e a bola passou à sua frente.



O atacante Taremi voltou a desperdiçar ótima oportunidade aos 36 minutos da etapa final. Amiri meteu entre as pernas do zagueiro Piqué e cruzou. Taremi subiu bem, mas cabeceou por cima do gol espanhol.



Apesar da derrota, o Irã mostrou muita disposição e vai para a última rodada da fase de grupos com chances de classificação à oitavas de final, o que seria um feito inédito para o país.

Diante de forte retranca armada pelo técnico do Irã, a Espanha encontrou muitas dificuldades para furar o bloqueio adversário, mesmo criando boas oportunidades e tendo mais de 70% de posse de bola no 1º tempo.Mesmo com a supremacia, faltou a Espanha caprichar um pouco mais. Na etapa inicial, a seleção comandada por Hierro finalizou dez vezes, mas apenas uma foi no gol. Já o Irã deu apenas dois chutes e pouco assustou.