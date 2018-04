Com atuação histórica de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid bateu a Juventus, fora de casa, por 3 a 0 na primeira partida das quartas de final da Champions League, disputada nesta terça-feira (3).Artilheiro isolado do torneio, com 14 gols, o português balançou a rede duas vezes, deu uma assistência para o gol de Marcelo e saiu de campo aplaudido pela torcida rival.

Logo aos dois minutos de partida, a equipe de Madri abriu o placar com Cristiano. O camisa 7 só precisou de um toque na bola para desviar o cruzamento de Isco, após bela enfiada de Marcelo, e empurrar para o fundo das redes.

O atacante é agora o único jogador na história do torneio a marcar em 10 partidas consecutivas. O português também se isolou como o maior artilheiro da história da fase de quartas de final, com 22 gols marcados.

Mesmo com mais volume de jogo, a Juventus só chegou com perigo aos 22 minutos, quando Higuaín desviou cruzamento com o bico da chuteira e obrigou Kaylor Navas a fazer uma grande defesa. O Real ainda teve outra grande chance na primeira etapa, quando Kroos acertou o travessão de Buffon, em batida de fora da área, aos 35 minutos.

Na segunda etapa, a equipe de Turim seguiu com mais volume de jogo em busca do empate, mas nada adiantou. Em jogada antológica, após cruzamento de Carvajal, Cristiano Ronaldo acertou linda bicicleta para marcar o segundo gol dos visitantes, aos 18 minutos.



El partido del aplauso a Ronaldo. Los tifosi se rinden a @Cristiano después de su gol de chilena. pic.twitter.com/bWyuJrEHwA — Martín Ainstein (@martinainstein) 3 de abril de 2018

Após o baque, a Juventus se perdeu na partida. Logo após o gol, Dybala acertou um chute na barriga de Carvajal e foi expulso de campo. Dois minutos depois, Marcelo tabelou com o craque português e marcou o terceiro gol dos visitantes, fechando o placar.



Essa foi a primeira derrota da equipe de Turim em casa na Champions League, desde 2013. Ao todo, foram 22 jogos de invencibilidade em seus dominíos até a partida desta terça-feira (3). O jogo de volta, na Espanha, acontecerá na próxima quarta-feira (11).