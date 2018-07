Com futuro indefinido, Sampaoli será técnico tampão do sub-20

Treinador segue momentaneamente na Argentina, mesmo após fracasso na Rússia

Após reunião com o presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), Claudio Tapia, nesta segunda-feira (9), o treinador Jorge Sampaoli seguirá, até segunda ordem, no comando da seleção do país.



Devido à saída de Sebastián Beccacece da equipe sub-20 da Argentina, Sampaoli ficará encarregado de comandar a equipe juvenil no Torneo de L´Alcudia, que começa já no próximo dia 28.



Por mais que os nomes fortes da AFA não queiram que o treinador siga no cargo após o fracasso na Copa da Rússia, a decisão será feita em uma reunião do conselho executivo da federação, que deverá ocorrer no final deste mês.



A demora para definir o futuro da seleção argentina passa, também, pela alta multa rescisória presente no contrato de Sampaoli. Caso a AFA resolva demiti-lo, a federação terá que pagar US$ 8,264 milhões, cerca de R$ 32 milhões ao treinador.



Com contrato válido até o Mundial de 2022, o técnico de 58 anos ainda acredita que pode fazer um bom trabalho na Argentina e pretende demonstrar isso na próxima Copa América, que será disputada em 2019 no Brasil.



Os próximos compromissos da equipe argentina são dois amistosos, contra Guatemala e Colômbia, nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente.