Flamengo desembarca após vitória e liderança

O meia Diego falou sobre a confusão no embarque para Fortaleza e sobre a vitória por 3 a 0 em cima do Ceará

Após muita confusão no embarque para Fortaleza, onde o Flamengo venceu o Ceará no último domingo (29) por 3 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, a equipe rubro-negra desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, com um forte esquema de segurança.



Um dos principais alvos das manifestações dos rubro-negros no embarque na última sexta-feira, o meia Diego falou sobre os empurrões que recebeu no aeroporto.



"Nesse momento, o que a gente puder manter a calma sempre ajuda. É um momento em que qualquer atitude brusca pode gerar violência e consequências irreparáveis. Minha preocupação era essa. Nós não temos problemas em sermos cobrados, mas é óbvio que tem que ser da maneira correta pra que possa surtir algum efeito, senão isso não vai acontecer", contou o camisa 10.



Depois da confusão, o meia foi um dos destaques na vitória sobre o Ceará, marcando o terceiro gol do Flamengo no Castelão e indo comemorar com a torcida rubro-negra.





"Na verdade, eu já comemorei daquela forma algumas vezes. Eu procurei demonstrar o que eu venho tentando demonstrar sempre, que é meu respeito, meu carinho por esse clube, por essa torcida. Obviamente que ontem foi uma vitória importante, um gol num momento excelente e tudo isso me deixa muito feliz e satifeito", disse o jogador.Na próxima quarta-feira, o Flamengo volta a campo, desta vez pela Copa do Brasil. O rubro-negro vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta pela partida de ida das oitavas de final da competição.