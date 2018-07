Com fim do Mundial, Rússia busca utilidade para estádios

15.07.2018 18:25

Rússia espera que iniciativas evitem que o país siga o exemplo dos estádios abandonados no Brasil depois da Copa de 2014

Um estádio de Mundial transformado em um mercado de pulgas? Vladimir Putin disse um "não" categórico. Mas para os governadores das regiões anfitriãs do torneio, o problema está só começando.



Uma semana antes do início da Copa do Mundo 2018, o presidente russo pediu às autoridades locais que usassem "com inteligência" os novos estádios construídos, a um alto custo, para o evento.



"Quero advertir meus colegas imediatamente: não devemos permitir que estes lugares se transformem em mercados ao ar livre, como vimos no estádio esportivo de Moscou em meados da década de 1990", disse em sua sessão anual de perguntas e respostas televisionada.



Do outro lado da tela, os governadores das 11 cidades-sede do Mundial ficaram tensos – incluindo o de Saransk, Vladimir Volkov, que propôs transformar o estádio de sua cidade em um mercado.



Construído em 1956, o estádio Luzhniki, o mais famoso do país, foi renovado em 2017 por um custo estimado em € 332 milhões. Foi sede de sete partidas da Copa do Mundo 2018, incluindo a abertura e a final, neste domingo (15).



Mas na década de 1990, quando o país mergulhou em uma profunda crise econômica, a única solução para o estádio à beira da falência era alugar parcelas a vendedores ambulantes, que montavam suas barracas no campo.



Até 2011, quando as autoridades fecharam o mercado, o estádio Luzhniki foi para muitos russos um símbolo amargo da depressão econômica do país após a queda da URSS.



Sem torcedores



Para Vladimir Putin, encontrar um futuro para os estádios é uma questão importante: se forem abandonados, os russos podem questionar os méritos da decisão de gastar € 3,4 bilhões para construir ou renovar os estádios do Mundial.



Mas se forem transformados em motores econômicos para as cidades, o presidente russo desfrutará de uma popularidade maior.



Outros 11 estádios se encontram longe das regiões mais importantes do país – como o Mordovia Saransk, situado em uma zona conhecida por seus centros penitenciários.



Só seis dos estádios construídos têm times de futebol jogando na primeira divisão russa. Esta categoria atrai só 13 mil espectadores por jogo; os estádios menores construídos para a Copa do Mundo têm uma capacidade de 44 mil assentos. Os outros têm times que jogam em divisões inferiores, onde o número médio de espectadores por jogo é de 2.029.



Em uma tentativa de gerar mais interesse por parte dos torcedores, o FC Mordovia Saransk passou da 3ª à 2ª divisão. E em junho foi atribuído um time ao estádio de Sochi (sul), que não tinha nenhum.



Transformação



Os custos de manutenção dos estádios são estimados em € 86 milhões por ano, disseram autoridades regionais ao jornal russo "Kommersant".



O governo russo contribuirá com ao menos € 172 milhões, mas este valor deve ser compartilhado e será pago em cotas durante cinco anos.



A companhia americana AECOM segue sendo mista: se o estádio Spartak em Moscou pode ser rentável, o futuro de Saransk com seus 45.000 assentos é menos previsível.



"É muito difícil pensar como as capacidades deste estádio podem ser economicamente viáveis sem uma mudança fundamental na demografia dos torcedores", diz a AECOM em uma nota.



Soluções integradas



Para enfrentar estes desafios, os estádios estão considerando soluções integradas: a de Nizhny Novgorod passaria por fazer parte de uma clínica médica.



O governo de Kaliningrado quer criar uma área de livre-comércio em volta do estádio, enquanto em Ekaterimburgo, as arquibancadas temporárias serão desmontadas, reduzindo a capacidade do estádio a 12 mil assentos, para que seja mais barato mantê-lo.



A Rússia espera que estas iniciativas evitem que o país siga o exemplo dos estádios abandonados no Brasil depois da Copa de 2014.