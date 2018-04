Com raça uruguaia, São Paulo empata com o Rosario Central

Equipe de Aguirre ficou com um menos aos 36 minutos do 1º tempo, mas soube superar a desvantagem em campo

O São Paulo empatou com o Rosário Central em 0 a 0, nesta quinta-feira (12), no estádio Gigante de Arroyto, pelo jogo de ida da 1ª fase da Copa Sul-Americana. O duelo de volta será no dia 9 de maio, no Morumbi. Caso a partida termine empatada sem gols, a decisão irá para as penalidades.



A caminhada do São Paulo na Sul-Americana começou em clima de decisão. Diante de um estádio lotado e tendo que encarar uma torcida fervorosa, a equipe de Diego Aguirre não teve facilidades, mas soube controlar o jogo.