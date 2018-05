'Quando há uma perda grande, você deixa o emocional chegar', diz Thiago Silva

Zagueiro relembra dramas pessoais e fala sobre força mental da seleção para a Copa do Mundo

O zagueiro Thiago Silva ficou marcado negativamente por alguns episódios na Seleção Brasileira. O mais lembrado foi a cena do choro antes da disputa de pênaltis contra o Chile, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014.



Após isso, o então capitão da equipe passou a ser considerado um jogador instável emocionalmente. Estigma que o zagueiro carrega há quatro anos, mas garante que esse lado nunca o afetou dentro de campo.



"Eu sou assim e acho que o mais importante é que isso nunca me atrapalhou dentro de campo. Todos nós somos seres humanos. A gente tem sentimento e quando tem uma perda grande ou coisas que você tinha aquela vontade de conseguir e não consegue, naturalmente, você deixa o emocional chegar", relembrou o zagueiro.



"Após a Copa, tive uma perda muito grande e essa coisa me deixou muito mal, que não foi ter ido visitar meu padrasto no hospital antes de voltar para a Europa. Isso me deixou com uma culpa muito grande. Ele ia falecer e eu não tive a oportunidade de estar com ele no final de vida. Acho que isso me motivou a jogar a partida seguinte. Foi uma das principais atuações que eu tive com a camisa do PSG", revelou o zagueiro em coletiva nesta terça-feira (29).



De 2014 para cá, Thiago Silva perdeu a vaga de titular. Atualmente, a zaga da Seleção é formada por Miranda e Marquinhos. Porém, nos últimos dois amistosos, contra Rússia e Alemanha, o capitão de 2014 formou dupla com o zagueiro da Inter de Milão, deixando uma pulga atrás da orelha de Tite. O próprio treinador, após a convocação afirmou que terá uma dor de cabeça para escolher os dois titulares na posição.



"Se ele (Tite) vem citando os três e até mesmo o Geromel, todos têm totais condições de jogar. Já tivemos exemplos aí que nem sempre que começa a Copa termina. Pode acontecer, espero que não, de termos uma lesão ou outra que possa impedir certo jogador de jogar. O mais importante é que ele tem quatro jogadores que podem dar conta do recado", afirmou o jogador.



Em relação a Neymar, seu companheiro de PSG, Thiago garante que a cabeça do atacante está tranquila, mas admite que o camisa 10 chega um pouco abaixo fisicamente em relação aos companheiros, por causa da cirurgia no pé direito, que o afastou dos gramados por três meses.



"Acho que ele está com a cabeça tranquila. É claro que ele não vai estar no nível do grupo por ter ficado três meses parado, mas o Neymar é inteligente, ele sabe o que quer. O que eu procuro passar para ele é que sempre que você passa por uma situação difícil, o que vem na sequência são coisas boas. Essa fase dele não vai durar para sempre. Sei o quanto é difícil voltar após um período longo de lesão. Ele está super tranquilo em relação a isso", disse o zagueiro.



Confira trechos da entrevista coletiva de Thiago Silva nesta terça-feira (29):



Briga por vaga na zaga

"Primeiro que os dois [Miranda e Marquinhos] são grandes jogadores e já demonstraram isso. A briga é sadia, a competitividade é boa, faz elevar o nível de concentração e a gente procura dar sempre o melhor. Se ele vem citando os três e até mesmo o Geromel, todos têm totais condições de jogar. Já tivemos exemplos aí que nem sempre que começa a Copa termina. Pode acontecer, espero que não, de termos uma lesão ou outra que possa impedir certo jogadore de jogar. Acho que o mais importante é que ele tem quatro jogadores que podem dar conta do recado."



Críticas em relação à parte emocional

"Eu sou assim e acho que o mais importante é que isso nunca me atrapalhou dentro de campo. Todos os jogos, eu procurei estar o máximo concentrado para que eu pudesse exercer minha função da melhor maneira possível. Nem todo mundo pensa igual e todos nós somos seres humanos, a gente tem sentimento e quando você tem uma perda grande ou coisas que você tinha aquela vontade de conseguir e não consegue, naturalmente, você deixa o emocional chegar. Eu lembro que, após a Copa do Mundo, eu tive uma perda muito grande e essa coisa me deixou mouito mal, que não foi ter ido visitar meu padrasto no hospital antes de voltar para a Europa. E isso me deixou com uma culpa muito grande. Ele ia falecer e eu não tive a oportunidade de estar com ele no final de vida. E eu acho que isso me motivou a jogar a partida seguinte, contra o Bordeaux, foi uma das principais atuações que eu tive com a camisa do PSG."



Expectativa para a Copa e chances de título

"A expectativa é muito boa por tudo o que a gente está apreentando nos jogos. Desde a chegada do Tite, a gente teve um nível de atuação incrível. Já no domingo temos um confronto difícil que nem foi na estreia da Copa do Mundo [em 2014], a gente sabe o quanto essa equipe da Croácia tem qualidade. A forma que a gente vem jogando e se preparando, nos deixa tranquilos"



Vaga aberta na zaga para estreia

"Acho que todas as posições, se você parar e ver, a disputa é muito grande. Vocês podem observar nos treinamentos, a concorrência é muito grande. Acho que o mais importante é que ele tem peças para repor, jogadores que fizeram temporadas excelentes em seus clubes. Esse dois amistosos são importantíssimos para que a gente possa chegar na estreia e ter uma grande atuação."



Seleção sempre ganhou depois que um grupo fracassou

"Eu acho que cada grupo teve sua dificuldade. É mais que natural em uma Copa você ter situações dessa maneira. Quando você não ganha, você é chamado de fracassado, mas a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer e a gente tem que estar o melhor preparado possível. Aquilo que o homem pede de estar mentalmente forte e nos últimos jogos a gente tem mostrado isso, principalmente contra a Alemanha, principalmente depois do 7 a 1. Você jogar novamente contra essa equipe na Alemanha e ter um bom resultado, acho que o Tite e a comissão prepararam esse jogo muito bem para que a gente pudesse ter uma boa atuação. Acho que a gente está preparado da melhor maneira possível. Se a gente for olhar por esses exemplos, isso nos motiva para jogar bem a Copa e, se possível, ganhá-la."



Greve dos caminhoneiros

"Não digo interferência direta no nosso trabalho, mas a gente fica triste. Até porque somos brasileiros, temos familiares no Brasil e agora, na nossa folga antes de vir para Londres, você procura postos para botar gasolina... Meu carro ficou na garagem. A tristeza bate, é inevitável, porque queremos um Brasil melhor. Acho que não afeta diretamente a seleção, mas nos dá motivação para que possamos nos preparar da melhor maneira possível e que a gente possa levar essa Copa para dar um pouco mais de alegria e ver se a gente consegue mudar essa situação."



Volta à Rússia depois de ter atuado lá e ter tido problemas de saúde

"É um momento de muita felicidade, por me sentir no auge da minha carreira. Retornar à Rússia é motivo de alegria e de tristeza, por tudo aquilo que eu passei em 2005."



Sobre ter ficado de fora do 7 a 1

"Para mim foi muito difícil. Você ficando de fora, por mais que você tente passar coisas positivas, você não pode ajudar diretamente no jogo. De fora, você vê muita coisa que poderia ter sido feita de forma diferente, mas você não pode nem gritar que ninguém te escuta. No intervalo, eu tentei falar alguma coisa para tentar motivar. Era mais difícil para mim mais estar fora do que dentro, porque dentro eu poderia fazer alguma coisa. As pessoas falam que foi um livramento, mas eu me sinto culpado como todos os outros, como se eu estivesse dentro de campo. A frustração foi de todos nós."



Chegada do Firmino após derrota na Champions

"Acho que não é um momento complicado. Acho que eles chegaram onde todos gostariam de ter chegado. Mas a gente sabe que só um ganha. A temporada do Firmino foi brilhante, assim como a do Liverpool. A chegada dele foi uma surpresa porque a gente esperava ele amanhã no horário do almoço. Hoje de manhã, já estava com a gente na academia, sempre com aquele sorriso muito lindo (risos). Ele merece tudo que ele está passando na carreira, por ser esse moleque humilde e simpático. Espero que a gente possa terminar a Copa do Mundo de uma forma diferente que acabou a Champions para ele."



Ambiente mais tranquilo em relação à última Copa

"Para mim, como jogador, acho que é sempre bom jogar em casa. Com a torcida, da forma como foi em 2014, em todas as cidades que a gente chegou era uma festa incrível. Era lindo de ver todas as cidades que a gente chegava. Infelizmente, o resultado não foi da maneira que nós gostaríamos, mas se você me perguntar se eu gostaria de jogar outra Copa em casa, com certeza eu gostaria."



Sobre não ser mais o capitão da seleção

"O Tite é muito inteligente, deixa a gente super à vontade. Todos nós temos a mesma responsabilidade, independente de estar com a faixa, em termos de ser pressionado. Sobre ter tido muita pressão em 2014, eu não vejo por esse lado. Felipão sempre me deixou muito à vontade. A gente tinha um entendimento muito legal. Acho que também não é o momento de a gente estar falando sobre essa situação de faixa, de tentar encontrar uma situação negativa. Aqui não tem isso, o homem é muito transparente com todos. Por ser o mais experiente do grupo, por estar disputando a terceira Copa, eu me sinto um líder como o Gabriel, que vai ser o capitão no próximo jogo. Se tiver que usar a faixa de novo vai ser o maior prazer, mas se não tiver, vou me sentir um líder como todos os outros."



Sobre o Geromel

"A qualidade técnica, é um jogador muito frio e concentrado. Erros nós temos, somos seres humanos, mas você vê o nível de concentração dele no dia a dia, isso fez com que ele chegasse aqui. As pessoas falam que jogadores bons estão na Europa, mas muitos deles estão dentro do nosso país. O Geromel demonstrou isso no ano passado com o Grêmio. Tive o Renato como treinador e sei o que ele passa pro Geromel. Aqui, a gente procura trocar ideias, ele me pediu ontem para falar no que ele estava falhando. Isso facilita o crescimento dele."



Como chega o Neymar

"Eu converso com ele, a gente está juntos no dia a dia. Eu acho que ele está com a cabeça tranquila, fazendo bons treinamentos. É claro que ele não vai estar no nível do grupo por ter ficado três meses parado, mas o Neymar é inteligente, ele sabe o que quer. O que eu procuro passar para ele que, sempre que você passa por uma situação difícil, o que vem na sequência são coisas boas. Nada é permanente. Essa fase dele não vai durar para sempre, nem a glória. Eu sei o quanto é difícil voltar após um período longo de lesão. Ele está super tranquilo em relação a isso e se preparando o melhor possível para estar na nossa estreia e com a cabeça da melhor maneira possível."



O que mudou na questão mental após o 7 a 1

"Acho que a confiança que o Tite passa para a gente faz com que a gente esteja nesse nível mental forte. Em alguns jogos difíceis que nós tivemos nessa era Tite, tivemos que ter essa cabeça fria num momento de dificuldade. Às vezes, num momento de difucldade, você se perde um pouco. Ele procura deixar todo mundo tranquilo e manda jogar. Isso é porque ele tem confiança na gente e isso faz com que a gente esteja mentalmente forte. Para mim, particularmente, mudou essa confiança. Acho que em todo momento ele procura estar reafirmando essa confiança que tem no grupo e isso faz com que a gente esteja no mais alto nível possível. Graças a ele e a comissão técnica a gente já entra em campo sabendo tudo o que tem que ser feito."



Motivação após passar uma semana no Brasil

"Recarregar as baterias. Eu tive uma grande força que a minha avó de 83 anos teve uma complicação semana passada e no dia de folga fui fazer um lanche com ela. O abraço, o apoio, as palavras dela, para mim, foram essenciais para que eu pudesse estar bem forte."



Comparação com outras seleções brasileiras

"Eu acho que cada geração ela se porta de uma maneira. Não gosto de fazer comparações com outras seleções, até porque a gente vive outro momento no futebol. Eles tiveram êxitos em suas gerações e a gente está buscando isso. A gente está muito próximo do nosso objetivo e, ao mesmo tempo, muito longe. A gente tem que se preparar como a gente está se preparando. Antes da estreia temos dois amistosos. Isso vai nos dar cada vez mais confiança para estrear e estar bem para a Copa."



Evolução desde a última Copa

"Eu acho que a cada ano que passa, a gente vai melhorando, a experiência vai chegando. Como eu falei, hoje eu vivo um das melhores fases da minha carreira, jogando em alto nível, com 33 anos, que para muitos já é um pouco velho. Acredito que esse grupo esteja muito bem preparado para essa Copa, por tudo o que fizemos nos dois anos com o Tite e nos dois anos com o Dunga, apesar das dificuldades que encontramos. São coisas que te fazem crescer, em questão de aprendizado. E a gente tem essa possibilidade de reescrever nossa história. Vamos procurar fazer nosso melhor. Não temos que procurar prometer títulos, e sim procurar prometer boas atuações. O Tite fala, podem ficar tranquilos, que."