Com dois suspensos, Náutico deve ter Ortigoza contra Globo-RN

O atacante paraguaio Ortigoza entrou no decorrer do jogo contra a Juazeirense no último sábado, e no último minuto de jogo, marcou o gol da vitória e quebrou um jejum de cinco jogos do Náutico sem gols, garantindo a vitória ao Timbu e, de quebra, deve garantir seu retorno ao time principal. Isso porque para o jogo da próxima sexta-feira, contra o Globo-RN, na Arena de Pernambuco, o técnico Márcio Goiano terá dois desfalques. Entre eles, o atacante Dudu.

"Ortigoza é muito importante para a gente. Ele foi importante na conquista do Campeonato Pernambucano e a gente acredita muito no atleta. Conversamos bastante e ele está bem tranquilo com relação à decisão que foi tomada. É uma pessoa inteligente e entendeu em função dos jogos anteriores. Não tenho o que falar com relação ao profissionalismo. Ele entendeu e foi para o banco. Entrou no segundo tempo e teve varias ações ofensivas. Foi premiado no final. A gente fica feliz pelo atleta porque sabemos que vai nos ajudar", disse Márcio Goiano.