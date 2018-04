Com dois gols de Rodriguinho, Corinthians bate Fluminense

Meia volta a ser decisivo e lidera vitória do atual campeão brasileiro no Itaquerão

Atual campeão brasileiro, o Corinthians abriu esta edição com uma vitória por 2 a 1 contra o Fluminense neste domingo, no Itaquerão. O meia Rodriguinho foi o grande destaque, com dois gols marcados.



O primeiro tempo em São Paulo foi truncado. Com o jogo concentrado no meio de campo, as duas equipes criaram poucas chances perigosos. Os dois goleiros pouco trabalharam. O Corinthians, entretanto, conseguiu abrir o placar no fim da primeira etapa. Aos 45 minutos, Rodriguinho marcou de cabeça após cruzamento de Romero.

Depois do intervalo, o jogo ficou mais aberto. O Fluminense buscou o empate logo aos 3 minutos: Richard aproveitou bobeada da defesa corintiana e fez 1 a 1. Com mais espaços, os dois lados tiveram chances de marcar novamente. O time carioca esteve perto de virar o placar. Mas quando o jogo caminhava para o fim, o Corinthians voltou a marcar, de novo com Rodriguinho, que aproveitou boa assistência de Emerson para dar a vitória aos donos da casa.

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Paraná, em Curitiba, no domingo. Já o Fluminense recebe o Cruzeiro, no Maracanã, também no domingo.