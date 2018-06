Com dois gols de Mbappé, França vence e elimina a Argentina

Na abertura do mata-mata, a França ganhou da Argentina por 4 a 3, neste sábado, em Kazan, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo. Os franceses, com uma jovem e talentosa geração, fizeram seu melhor jogo no Mundial e se credenciaram como um dos favoritos ao título. A eliminação nas oitavas de final pode marcar o último jogo de Messi, 31 anos, em Copas.





O próximo rival da França vai sair do duelo entre Uruguai e Portugal, nesta tarde de sábado.

A França mandou no jogo durante os 90 minutos. A fraca defesa argentina sofreu para marcar o veloz Mbappé. Em um rápido contra-ataque, o jovem francês foi derrubado dentro da área. Na cobrança do pênalti, Griezmann abriu o placar aos 13 minutos. O francês já havia acertado a trave de Armani em cobrança de falta.

Depois do gol, os argentinos tiveram que sair mais para o ataque. Isolado e bem marcado, Messi foi pouco efetivo. A Argentina não conseguiu dar muito trabalho para a defesa francesa. O gol de empate só saiu graças a chute de Di María de fora da área.

No segundo tempo, a Argentina conseguiu a virada logo aos 3 minutos. Mercado desviou chute de Messi e enganou o goleiro Lloris. A França, porém, mostrou sua força e não demorou para voltar a marcar. Pavard igualou com belo chute de trivela. E Mbappé, o melhor em campo, marcou dois gols e garantiu a vitória francesa. O primeiro aproveitando sobra dentro da área e o segundo, em rápida troca de passes.



A Argentina ainda achou um gol com Aguerro nos acréscimos, mas não teve força e tempo para buscar o empate e deu adeus ao sonho de conseguir um título com Messi em campo.