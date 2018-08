Com dois gols, Agüero torna Manchester City campeão da Supercopa

Atacante argentino foi o destaque da vitória sobre o Chelsea, neste domingo

O Manchester City é o campeão da Supercopa. O time venceu o Chelsea, neste domingo, por 2 a 0. Agüero fez os dois gols para a equipe comandada por Pep Guardiola.



Além de levar o time à vitória e à taça, o atacante argentino bateu um recorde. Agüero é o primeiro jogador a marcar 200 gols com a camisa do City.



O craque ainda teve chances de marcar mais, não fossem as intervenções do também argentino Caballero, goleiro do Chelsea.



Foi o primeiro jogo do Chelsea sob a liderança do técnico Maurizio Sarri, ex-Napoli. Ele entrou no lugar do demitido Antonio Conte.



Tanto o Manchester City quanto o Chelsea se preparam agora para disputar o Campeonato Inglês, que começa na sexta (10). O Chelsea joga antes, no sábado, contra o Huddersfield. No domingo, o City encara o Arsenal.