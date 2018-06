Com dois de Lukaku, Bélgica goleia a Tunísia

A Tunísia marcou o seu gol, depois de uma cobrança de falta, com Bronn de cabeça, quando estava 2x0 para o adversário. E continuou indo pra cima, jogando aberta e fazendo um jogo franco. O time teve que fazer duas substituições no primeiro tempo, por conta de lesão e isso pode ter atrapalhado todo o planejamento do técnico Nabil Maaloul.



A Bélgica ainda teve três chances claríssimas com Batshuayi. Na primeira, ele driblou o goleiro, chutou mascado e o zagueiro da Tunísia tirou em cima da linha. Na segunda, o goleiro Mustapha bateu roupa, a bola sobrou pro atacante, na entrada da pequena área, que acertou o travessão. Na terceira chance, Batshuayi bateu bonito, de voleio, para uma defesa ainda mais bonita de Mustapha. Na sua quarta tentativa, o atacante se jogou na bola após o cruzamento, tirou do goleiro e fechou o placar para a Bélgica.



A Tunísia ainda conseguiu marcar um gol no finalzinho do jogo, em um chute errado de Khazri, que enganou o goleiro Courtois.



Na última rodada, a Bélgica enfrentará a Inglaterra para buscar a terceira vitória na Copa do Mundo. Já Tunísia tentará marcar os únicos pontos contra o Panamá.

Quem vê o placar de 5x2 acha que foi um jogo fácil para a Bélgica. Mas a Tunísia jogou o tempo todo buscando o ataque, querendo fazer o gol e fez um bom jogo contra um dos favoritos da Copa do Mundo.Mas a superioridade técnica dos belgas foi decisiva para o resultado da partida. E os quatro primeiros gols foram marcados por dois dos grandes nomes da seleção. O primeiro gol foi de Eden Hazard, de pênalti. Depois, Lukaku fez dois gols no melhor estilo centroavante. Lançado, não arrumando a bola, chutando de primeirase tornando o artilheiro da Copa até o momento, empatando com Cristiano Ronaldo, com quatro gols. Aliás, o camisa 9 protagonizou o lance mais curioso e honesto da partida, talvez da Copa do Mundo até aqui.Em uma disputa com o goleiro adversário, Lukaku caiu e, mesmo antes de levantar, fez um sinal negativo para o árbitro, avisando que não tinha acontecido nada, que não foi pênalti. O árbitro agradeceu. Quem preferiu fazer o gol e não o pênalti foi Hazard. Em jogada individual, o jogador do Chelsea saiu na cara do goleiro, que deu um chute no tornozelo de Hazard. O atacante preferiu ficar em pé, driblar o goleiro e marcar o quarto gol belga na partida.