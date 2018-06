Com dois de Harry Kane, Inglaterra bate a Tunísia

Seleção inglesa iniciou com ritmo forte abriu o placar, mas depois levou o empate e só conseguiu a vitória no último minuto

Com uma equipe renovada, a Inglaterra venceu a Tunísia por 2 a 1, nesta segunda-feira (18), em Volgogrado, em sua estreia na Copa do Mundo da Rússia.



Disposta a não repetir o vexame da Copa de 2014, quando perdeu na estreia e nem passou da fase de grupos, a equipe inglesa iniciou a partida com um volume de jogo impressionante e em menos de quatro minutos poderia ter inaugurado o placar.



Na primeira, Dele Alli cruzou, a zaga da Tunísia cortou parcialmente, a bola voltou e Delle Alli deu um leve toque para a área. Lingard chega batendo e o goleiro Hassen desvia com o pé. No minuto seguinte, Harry Kane cabeceou após cobrança de escanteio, e novamente o goleiro da Tunísia praticou grande defesa.



Quando o goleiro Hassen não conseguiu fazer a diferença, a Inglaterra falhou na pontaria. Em contra-ataque rápido, Sterling recebeu livre, com o gol vazio e mandou para fora.



Os ingleses mantiveram o ritmo, e finalmente abriram o placar aos 10 minutos de jogo. Depois de escanteio batido, Stones mandou de cabeça, Hassen faz outra grande defesa, mas no rebote, Harry Kane abre o placar.



Após o gol, o goleiro Hassen teve que ser substituído porque não suportou as dores no ombro. Mustapha entrou em seu lugar.



Apesar do domínio inglês, a Tunísia chegou ao empate de pênalti ainda no 1º tempo. Walker acerta Ben Youssef na área e o árbitro marcou pênalti. Sassi bateu e deixou tudo igual.



Na etapa final, a Inglaterra não conseguiu manter a mesma intensidade, mas mesmo assim insistiu até o final e conseguiu a vitória.



Após escanteio, Maguire desviou e a bola ficou para o artilheiro Harry Kane fazer o gol da vitoria da Inglaterra.