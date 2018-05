Com dois de Gabigol, Santos vence Paraná por 3 a 1

Com o resultado, o Santos subiu para 11ª posição na tabela, com seis pontos. A equipe tem um jogo a menos, contra o Vasco, que será disputado após a Copa do Mundo. O Paraná, por sua vez, segue na lanterna do Brasileirão, com apenas um ponto.

O Santos venceu o Paraná por 3 a 1, neste domingo (13), na Vila Belmiro, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrygo e Gabigol, duas vezes, marcaram os gols do Peixe na partida. Silvinho descontou para o time visitante.O Santos fez um primeiro tempo bastante fraco, sem chances de perigo e apenas uma finalização, apesar da maior posse de bola. O Paraná teve mais oportunidades, aproveitando os contra-ataques. Na volta do intervalo, o Peixe apareceu com uma postura diferente. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Rodrygo colocou a equipe paulista na frente do marcador.Aos 13, Gabriel amplicou com um belo gol. Victor Ferraz cruzou para Sasha, que ajeitou de cabeça para Gabigol marcar. O camisa 10 voltou a balançar a rede aos 30, após receber cruzamento pela esquerda de Arthur Gomes. Nos acréscimos, Caio henrique ajeitou e Silvinho pegou de primeira para marcar o gol de honra do Paraná.