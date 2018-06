Com CR7 inspirado, Portugal busca classificação contra Irã

Autor dos quatro gols de Portugal no torneio, Cristiano Ronaldo é o vice-artilheiro da Copa da Rússia e principal esperança dos portugueses na partida.



O atacante, que já marcou 85 vezes por sua seleção, tem uma boa recordação do Irã. Foi contra o time do Oriente Médio que o português anotou o seu primeiro gol em Mundiais, em vitória de sua seleção por 2 a 0, na fase de grupos da Copa de 2006.



"Nós precisamos ser agressivos para não deixarmos o adversário jogar. Portugal não vai jogar para empatar, Portugal vai procurar a vitória", avisou o técnico Fernando Santos. "Queremos estar nas oitavas de final. O que é fundamental é que a equipe passe e não importa se em primeiro ou em segundo lugar", completou.



O meio-campista William Carvalho declarou "Sabemos que um ponto é suficiente mas nosso objetivo será vencer a partida. Esperamos um time muito organizado que trará dificuldades a Portugal".



Rival compatriota

O treinador do Irã, Carlos Queiroz, é um velho conhecido dos portugueses. Lusitano, comandou Portugal no Mundial de 2010, e alerta: "Conhecemos todos os valores as habilidades de Ronaldo, mas não olhamos para um único jogador.

Buscando a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo, Portugal, do artilheiro Cristiano Ronaldo, enfrentará o Irã, nesta segunda-feira (25), às 15h, pela última rodada da fase de grupos do Mundial, em Saransk.Segunda colocada do grupo B com quatro pontos, após empate com Espanha em 3 a 3, e vitória contra o Marrocos, por 1 a 0, Portugal precisa de um ponto para garantir vaga nas oitavas de final do torneio. Para alcançar o primeiro ligar do grupo, a equipe depende do jogo da Espanha.Já o Irã, que venceu o Marrocos por 1 a 0 e perdeu para a Espanha pelo mesmo placar, terá que buscar a vitória. As chances de classificação com o empate são pequenas, já que os iranianos dependeriam de uma derrota por dois gols ou mais de diferença da equipe espanhola para o já eliminado time marroquino, no outro jogo do grupo.