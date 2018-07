Com auxiliares de Felipão, interino comanda treino no Palmeiras

Carlos Pracidelli e Paulo Turra observaram a atividade na Academia de Futebol; Marcos Rocha está fora do jogo contra o Paraná

Na manhã desta sexta-feira (27), o técnico da equipe sub-20 do Palmeiras, Wesley Carvalho, comandou o treino da equipe com duas novidades. Mas não dentro de campo. As novidades no treino da equipe alviverde estavam fora de campo. Paulo Turra e Carlos Pracidelli, auxiliares de Felipão, estiveram na Academia acompanhando a atividade. O treinador, que acertou contrato de dois anos e meio com o clube paulista, é esperado em São Paulo na próxima semana.



Sob os olhares atentos dos auxiliares do técnico campeão da Libertadores pelo Palmeiras em 1999, Carvalho realizou atividades táticas, de movimentação, saída de bola e transições. O interino terá quatro desfalques para a partida deste domingo, contra o Paraná. Os zagueiros Edu Dracena e Luan e o volante Felipe Melo, todos os três suspensos, e o lateral-direito Marcos Rocha, poupado por conta de um desgaste muscular.