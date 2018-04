Com autorização médica, maconha poderá ser consumida nos estádios

Assistir a uma partida da seleção consumindo drogas como maconha, cocaína ou heroína será possível na Copa do Mundo da Rússia de 2018, caso o espectador apresente certificado médico.

Com a aproximação do Mundial, a autorização, nascida de uma lei em vigor e revelada em fevereiro pelo jornal russo Izvestia, voltou a ganhar notoriedade. Para estar dentro da legalidade, o consumidor deverá apresentar um certificado médico traduzido e certificado em russo.

A lei de 2014 agrupa cinco países da antiga União Soviética (Rússia, Belarus, Cazaquistão, Armênia, Quirguistão) em uma União Econômica Euroasiática (UEE) para estabelecer normas conjuntas sobre diferentes temas, como no uso de medicamentos. Os turistas que visitam um destes cinco países podem transportar narcóticos, drogas alucinógenas e outras substâncias duras em quantidades limitadas.

No total, 383 produtos são autorizados pela (UEE). A Fifa, porém, proíbe fumar nos estádios. A lei preocupa o comitê organizador da Copa, que afirmou que os agentes de segurança realizarão controle na entrada dos estádios para garantir que nenhuma substância ilícita seja introduzida, a não ser que esta tenha receita médica.





Isso porque o governo russo anunciou que as bebidas alcoólicas e refrescantes vendidas em garrafas de vidro serão proibidas nos arredores dos estádios e nas tradicionais fan zones de Moscou. A nova regra deverá ser estendida para as outras dez cidades que sediarão jogos no Mundial russo.