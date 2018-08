Com anulação de gol polêmica, Botafogo e Santos ficam no zero a zero

Aos 40 minutos do segundo tempo, juiz confirma impedimento do ataque do clube carioca e lance é revisto; Tite foi ao Rio acompanhar o jogo

Em jogo praticamente igual durante os 90 minutos e com anulação de gol polêmica aos 40 do segundo tempo, Botafogo e Santos terminaram a partida deste sábado (4), no Nilton Santos, com empate zero a zero.



O resultado é ruim para os dois times, que buscam se reestruturar após demitirem seus treinadores, e seguem em má fase na retomada do campeonato após a Copa do Mundo. A diretoria santista demitiu o técnico Jair Ventura e contratou Cuca para o seu lugar. Já o Botafogo desligou Marcos Paquetá e anunciou neste sábado a contratação de Zé Ricardo. O time carioca foi comandado interinamente por Bruno Lazaroni.



Já o Santos agora é dirigido por Cuca, que havia estreado na quarta-feira (1), na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil.



O jogo foi acompanhado no Engenhão por Tite, que nas próximas semanas vai convocar a seleção brasileira para os primeiros compromissos após a Copa do Mundo, em setembro, contra EUA e El Salvador.



Mas o técnico não viu nada que pudesse empolgá-lo. Rodrygo teve atuação apagada; apenas Dodô pode ter chamado a atenção de Tite pela partida segura que fez.



O empate levou o Santos aos 17 pontos no Campeonato Brasileiro, saindo momentaneamente da zona de rebaixamento. Seu próximo compromisso será na quarta-feira (8), no Estádio Presidente Vargas, diante do Ceará.



Já o Botafogo chegou aos 21 pontos, em décimo lugar. E sob o comando de Zé Ricardo, o time voltará a jogar apenas em 12 de agosto, como visitante, diante do Paraná.



Estreias e gol anulado no fim

Cada time entrou em campo com novidades na escalação. Com as ausências dos laterais Moisés e Gilson, Bruno Lazaroni apostou no jovem Yuri no lado esquerdo da defesa, sendo que o jogador não atuava desde fevereiro de 2017. Enquanto isso, o meio-campista Carlos Sánchez, recém-contratado, estreou pelo Santos, que teve o técnico Cuca saudado pela torcida botafoguense antes do jogo. O paraguaio Derlis González também estreou na equipe santista, entrando aos 34 minutos do segundo tempo no lugar de Bruno Henrique



O uruguai mostrou estar fora de forma, mas futuramente será útil ao Santos.



O jogo foi morno, com muitos erros e pouca intensidade das equipes, situação que só foi se alterar nos últimos minutos do jogo, quando o Botafogo impôs pressão. Antes, apenas a defesa "milagrosa" do goleiro Saulo aos 16 minutos do segundo tempo colocou algum "tempero" na partida.



Quando a partida parecia caminhar para o empate, Renatinho chegou a marcar pelo Botafogo mas o juiz anulou o gol por considerar que Luiz Fernando estava impedido. Os jogadores do Botafogo reclamam muito, o árbitro, entretanto, sugeriu que ia validar o gol, mas em seguida confirmou que o lance era irregular.



O zagueiro botafoguense Joel Carli afirmou que o "resultado foi injusto" e que o Botafogo foi superior. Já o goleiro do Santos, Vanderlei, disse que o lance foi corretamente invalidado e que o clube paulista poderia ter saído com a vitória no Rio.