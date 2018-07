Com 100%, Croácia pega a Dinamarca para seguir sonhando alto

Uma das melhores equipes da primeira fase do Mundial, seleção croata enfrenta os dinamarqueses, que só sofreram um gol na Rússia

Uma das poucas seleções com 100% de aproveitamento na primeira fase da Copa do Mundo, a Croácia pega a Dinamarca, neste domingo (1) às 15h, em Nizhny Novgorod, pelas oitavas de final, e quer seguir sonhando alto na Rússia.



Depois de grandes atuações nas partidas da fase de grupos, principalmente na vitória incontestável contra a Argentina, os croatas pretendem seguir surpreendendo neste Mundial. "Essa Copa do Mundo tem mostrado que não há favoritos nas partidas, e será assim no jogo de domingo. Cada jogador da Croácia entrará a 200 km/h", avisou o goleiro Subasic.



A Croácia tem consciência que passou a ser temida com o futebol apresentado na Rússia. "Sentimos que os outros time nos temem mais e mais. Eles não querem jogar contra nós, isso nos motiva. Estamos no caminho certo. Se continuarmos dessa maneira, tudo é possível", disse Perisic, autor de um dos gols contra a Islândia.



Croácia e Dinamarca farão duelo inédito em Copas do Mundo. Porém já se enfrentaram duas vezes em Eliminatórias, duas em amistosos e uma pela Euro, com duas vitórias croatas, duas dinamarquesas e um empate. A mais marcante foi em 1996 pela Eurocopa, disputada na Inglaterra, quando a Croácia venceu por 3 a 0.



"Eu me lembro deste jogo, quando nós vencemos a Dinamarca. Eu tinha 12 anos e me lembro do fantástico gol do Suker", contou Subasic.



Com Modric em grande fase, a Croácia pode fazer mais uma vítima nesta Copa, basta seguir o roteiro das outras partidas que disputou.



De volta à uma fase de oitavas de final em sua quinta Copa, a Dinamarca aposta na força defensiva da equipe, que sofreu apenas um gol na primeira fase, e espera que a bola chegue mais em Eriksen, o principal jogador da equipe, que marcou um gol e deu uma assistência nesta Copa.



"Eles está sempre disponível quando temos a bola, e precisamos tentar colocar ele em jogo mais vezes. Isso demanda mais precisão dos outros jogadores para fazer a bola chegar ao Christian (Eriksen)", comentou o treinador Age Hareide.