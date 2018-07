Colombianos fazem festa para chegada da seleção em Bogotá

Milhares de torcedores saíram às ruas da capital Bogotá nesta quinta-feira para receber os jogadores da Colômbia, que caíram nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Mundo, contra a Inglaterra, em disputa por pênaltis.A homenagem começou no aeroporto, onde os jogadores foram recebidos pela torcida. O capitão Falcao García foi o primeiro a descer do avião. O grupo seguiu em carro aberto até o estádio El Campín. As ruas de Bogotá estavam lotadas de torcedores com cartazes e bandeiras.Uma multidão se reuniu no estádio El Campín para celebrar com os jogadores. Também houve shows musicais e apresentações de danças. "Cada um deixou o seu melhor lá, mas infelizmente não conseguimos", resumiu Falcao García em discurso.