Colômbia x Inglaterra: acompanhe o tempo real do jogo

Seleções brigam pela última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Na tarde desta terça-feira (3), às 15h, as seleções da Inglaterra e da Colômbia se enfrentam em busca da última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.



Confira o tempo real de Colômbia x Inglaterra:

A Twitter List by destak



Após ser derrotada pelo Japão, a seleção colombiana se recuperou na Copa do Mundo. Na segunda rodada, os colombianos venceram a Polônia por 3 a 0 e Senegal por 1 a 0 e garantiu o primeiro lugar do Grupo H. O técnico José Pekerman tem uma dúvida em relação à equipe que começa as oitavas de final. O meia James Rodríguez deixou o duelo contra Senegal com dores na panturrilha e é dúvida para a partida. O jogador passou por exames durante a semana e não foi detectada nenhuma lesão, apenas desgaste muscular. O treinador afirmou que vai ficar à espera do seu camisa 10 até o último momento para definir a escalação da Colômbia.



Se nos cafeteros a participação de James ainda é incerta, a notícia para Gareth Southgate é boa. O meia Delle Ali, do Tottenham, está de volta à equipe depois de desfalcar o English Team nas duas últimas partidas por conta de uma lesão muscular. Por outro lado, o volante Delph será desfalque por um motivo inusitado. O jogador foi liberado pelo treinador para acompanhar o nascimento de seu filho.