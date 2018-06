Colômbia vence Senegal e avança às oitavas de final em primeiro do grupo

A Colômbia ganhou de Senegal por 1 a 0, em Samara, nesta quinta-feira, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. A segunda vaga do grupo ficou com o Japão, que perdeu para a Polônia por 1 a 0, nesta quinta-feira.

Japoneses e senegaleses tiveram campanhas idênticas na Copa. A vaga ficou com os asiáticos por causa do critério de desempate de número de cartões recebidos – o Japão teve dois amarelos a menos. Os adversários nas oitavas de final vão sair do grupo de Bélgica e Inglaterra. Rússia-2018 é a primeira Copa desde 1982 que não tem nenhum africano nas oitavas de final.

Depois do intervalo, o jogo ficou mais movimentado. Aos 29 minutos, Mina marcou gol de cabeça após cobrança de escanteio. Senegal, então, teve que ir para cima em busca do gol e da vaga. O time africano, porém, não conseguiu balançar a rede e deu adeus à Copa.

O jogo em Samara esteve longe de empolgar. As equipes fizeram um jogo truncado no meio de campo, sem grandes chances de gols. Os dois goleiros trabalharam pouco no primeiro tempo. O árbitro chegou a marcar um pênalti em Mané, mas cancelou após consultar o VAR. A situação da Colômbia ficou mais difícil depois que James Rodriguez sentiu lesão e foi substituído ainda no primeiro tempo.