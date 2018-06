Colômbia e Polônia se enfrentam em duelo de vida ou morte

Companheiros de Bayern, James e Lewandowski se enfrentam na Copa do Mundo

Depois de perderem na primeira rodada, Colômbia e Polônia se enfrentam neste domingo, às 15h, em Kazan, com a corda no pescoço. Uma derrota pode significar a eliminação do lado perdedor, enquanto uma vitória mantém vivas as chances de quem sair com os três pontos.



O meia James Rodríguez, que ficou no banco contra o Japão, voltou a treinar normalmente nesta semana e deve estar à disposição de José Pekerman para atuar desde o início. Por outro lado, o treinador argentino terá que definir o substituto de Carlos Sánchez. O volante, que foi expulso aos três minutos na estreia da equipe 'cafetera' na Copa do Mundo, foi ameaçado de morte nas redes sociais e o caso está sendo analisado pela polícia colombiana.



"São duas seleções que estão necessitadas de um resultado. Será uma final. Vai terminar o Mundial para quem perder. Temos que jogar como uma final de campeonato. Somos nós ou eles. Estamos num momento em que precisamos atacar. Se você ganhar jogando bem, ajuda na confiança. Mas se você me fizer essa pergunta, eu vou dizer que quero ganhar de qualquer maneira", afirmou o atacante Falcao García.



Do lado polonês, a derrota para Senegal pode causar mudanças na equipe. O zagueiro Glik, que estava aprimorando a forma técnica ficará à disposição de Adam Nawalka. O meia Blaszczkowski, que deixou a partida no intervalo com problemas na panturrilha, não deser problemas para o treinador.



"Sabemos da nossa qualidade, sabemos do nosso valor. Se jogarmos nosso futebol, venceremos a partida. O mais importante é nossa dedicação. Tiramos conclusões após o jogo contra Senegal. Precisamos melhorar muitas coisas, o que importa é o jogo contra a colômbia", afirmou Bednarek, que falhou no segundo gol de Senegal.