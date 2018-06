Colômbia atropela a Polônia e elimina primeiro cabeça de chave

Os colombianos tiveram maior volume de jogo e aos 35 minutos do primeira etapa quase abriram o placar. Cuadrado se livrou de dois marcadores, bateu cruzado e o goleiro Szczesny fez boa defesa.



Depois de começar a Copa na reserva por ter perdido ritmo de jogo pois quase não jogou no Barcelona, Mina mostrou seu valor. Além de parar Lewandowski, o ex-palmeirense inaugurou o placar, de cabeça. Após cruzamento de James Rodríguez, o zagueiro subiu sozinho no meio da defesa e fez 1 a 0.



O primeiro lance de perigo da Polônia só saiu no 2º tempo, quando Lewandowski recebeu lançamento, dominou com categoria e bateu, mas o goleiro Ospina saiu e abafou o chute.



Melhor na partida, a Colômbia chegou ao segundo gol com Falcao Garcia. O atacante, que não marcava desde abril do ano passado pela seleção, saiu na cara do goleiro polonês e só tocou para ampliar.



Iniciando como titular após se recuperar de lesão, James Rodriguez deu passe perfeito para Cuadrado arrancar no contra-ataque e fazer o terceiro gol dos colombianos para alegria dos torcedores entre eles as lendas Higuita e Valderrama, que estavam torcendo nas tribunas do estádio russo.



A vitória contra a Polônia mostra que a Colômbia tem totais condições de ir adiante na Copa e quem sabe até igualar a campanha de 2014, quando chegou nas quartas de final.

Mostrando superioridade durante toda a partida, a Colômbia derrotou a Polônia por 3 a 0, neste domingo (24), em Kazan, pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo, e se mantém na luta pela classificação às oitavas. Cabeça de chave na Rússia, a Polônia foi eliminada com duas derrotas em dois jogos. Além disso foi a primeira vitória sul-americana sobre uma equipe europeia neste Mundial.Com a necessidade da vitória para seguirem com chances de classificação à próxima fase, as duas seleções não tinham outra escolha a não ser partir para o ataque. A Colômbia teve um pouco mais de iniciativa, porém a marcação polonesa dificultava no momento de finalização.Já a Polônia apostava muito em Lewandowski, que foi artilheiro isolado da Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo e era a esperança de gols. O atacante tentou encontrar espaços na defesa colombiana, mas era acompanhado de perto pelo zagueiro Mina, que não deixou o polonês respirar.