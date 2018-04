COI pressiona organização de Tóquio 2020

O presidente do comitê de coordenação do COI, John Coates, pressionou nesta terça-feira (24) a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, pedindo que respondam com urgência as preocupações de várias federações internacionais.

"Vocês são a próxima cidade organizadora e a urgência é muito evidente para vocês", declarou Coates em uma coletiva de imprensa na capital japonesa.

Em novembro, representantes de mais de 200 comitês nacionais olímpicos visitarão Tóquio, além de representante de federações como triátlon, vela e judô. Alguns mostraram preocupação pelos preparativos das Olimpíadas, que voltam ao Japão depois da edição de 1964.