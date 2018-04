São Paulo anuncia chegada de promessa uruguaia

superintendente de relações institucionais do clube paulista. A equipe do Morumbi fechou acordo de três anos com o atleta. Ao todo, o São Paulo pagou US$ 800 mil, cerca de R$ 2,6 milhões, por 50% dos direitos do jogador.



Canhoto, a promessa uruguaia joga, a princípio, no comando de ataque, mas também pode sair da área e explorar as pontas. Contando com alta estatura (1,94m), Carneiro marcou 13 gols em 35 jogos pelo Defensor, vice-campeão do último Campeonato Uruguaio.



Devido a uma pubalgia, o atleta não entra em campo desde novembro e precisará de pelo menos três semanas para finalizar seu tratamento e adquirir ritmo de jogo para estrear.



"Estou feliz com a chegada do Carneiro. Não só pela relação dos uruguaios com o São Paulo, mas porque é um jogador jovem, talentoso e que chega referendado. A contratação dele faz parte do nosso planejamento de montar o elenco com atletas experientes e jovens, que tenham potencial para fazer história no clube", comentou Raí, diretor executivo de futebol do São Paulo ao site do clube.



O atacante é o 17º uruguaio a vestir a camisa do time do Morumbi na história. Dentre seus compatriotas, destacam-se alguns ídolos do clube como Pedro Rocha, Darío Pereyra e Diego Lugano.





O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (2) a contratação do atacante uruguaio Gonzalo Carneiro, de 22 anos, que defendia o Defensor Sporting. O nome do atleta foi indicado por Diego Lugano,