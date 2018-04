Clube afasta ex-treinador da seleção olímpica acusado de abuso sexual

De acordo com a reportagem, Lopes tinha sido afastado da seleção brasileira em 2016 após os pais de um de seus alunos procurarem a polícia para denunciar o técnico, com base no relato do menino, então com 9 anos.



A denúncia levou à abertura de uma investigação pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. Além do caso que deu origem ao inquérito, a reportagem informou ter localizado 39 vítimas de abusos praticados pelo treinador. Entre elas, o ginasta Petrix Barbosa.



Em entrevista concedia por telefone à emissora, Lopes negou as acusações. A defesa de Lopes disse, entretanto, que só se vai pronunciar após a conclusão das investigações.



*Com Agência Brasil





"Considerando a gravidade das acusações que recaem sobre o colaborador Fernando de Carvalho Lopes, veiculadas pela mídia na data de ontem, o clube Mesc, por meio de sua administração, resolveu reforçar as cautelas anteriormente adotadas e determinou o afastamento do colaborador em questão de todas suas atividades nas dependências do Clube, até o final da apuração dos fatos pelas autoridades competentes", diz, a nota.