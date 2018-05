Claudinei Oliveira testa Sport para jogo contra o Bahia

Os meias Gabriel e Everton Felipe, vetados na rodada anterior, voltaram a treinar nesta quarta-feira

O treinador do Sport, Claudinei Oliveira, ainda dispõe de tempo até o jogo contra o Bahia, neste domingo (6), na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Para este intervalo, ele espera pela recuperação do lateral-direito Raul Prata, que está com conjuntivite, e o do meia Andrigo, que tem se queixado se dores musculares. O primeiro está com conjuntivite, mesma situação que acometeu o volante Anselmo, há duas semanas. A expectativa do treinador é que os dois sejam liberados pelo departamento médico para encarar o Bahia.



Por outro lado, Claudinei Oliveira contou com duas boas notícias no treinamento desta quarta-feira (2). Os meias Gabriel e Everton Felipe, que foram vetados pelo departamento médico na vitória diante do Paraná, estiveram em campo. O primeiro, inclusive, treinou na equipe considerada principal.



Com isso, a escalação da equipe principal só teve duas mudanças em relação à vitória por 2 a 0 sobre o Paraná, no domingo: Mailson; Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Anselmo, Fellipe Bastos e Neto Moura; Gabriel, Rogério e Marlone.



Para a torcida

Na próxima sexta-feira (4), a equipe do Sport treinará na Ilha do Retiro de portões abertos para a torcida. "A nossa principal contração e reforço é o nosso torcedor. Aproveito para pedir esse engajamento da torcida, nos apoiando, porque todos nós queremos ver a Ilha lotada. Faz a diferença, a gente sabe da dificuldade que é para os adversários", disse o executivo de Futebol, Klauss Câmara. O treinamento está marcado para às 15h30.