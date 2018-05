Claudinei Oliveira repete time titular em treino

Sport encara o Bahia neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro



Na preparação para encarar o Bahia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, na Ilha do Retiro, o Sport repetiu nesta quinta-feira a escalação do treino passado e segue com duas dúvidas para a escalação do duelo. O lateral-direito Raul Prata, que não treinou por causa de uma conjuntivite, e o meia Andrigo, que só realizou treinos na academia do clube, devido a um cansaço muscular.



Como os dois não têm presença garantida, o treinador Claudinei Oliveira repetiu o mesmo time no treinamento, com Cláudio Winck na direita e Gabriel no meio de campo, com o restante da formação sendo a mesma que participou da vitória contra o Paraná, no último domingo: Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Anselmo, Fellipe Bastos e Neto Moura; Gabriel, Rogério e Marlone. Já o time reserva foi formado por: Fabrício, Max, Léo Ortiz e Evandro; Nonoca, Ferreira e Everton Felipe; Índio, Everton Felipe e Pablo Pardal; Carlos Henrique.



Bilheterias



As bilheterias sociais e do arco abrem, nesta sexta-feira (4), das 9h às 17h, com ingressos para Sport e Bahia, que se enfrentam domingo, às 19h. Além da venda, os guichês sociais estarão funcionando para a retirada gratuita dos bilhetes por parte dos sócios que aderiram à campanha #EuQueroaIlhaLotada. Mais informações no site www.sportrecife.com.br.