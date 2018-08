Claudinei Oliveira lamenta empate e mira melhores resultados

Para o técnico, a 'urgência do resultado' tem prejudicado a equipe rubro-negra no Campeonato Brasileiro

O técnico do Sport, Claudinei Oliveira, lamentou o empate com a Chapecoense, por 1 a 1, neste domingo (5), na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileiro. Para o comandante, a "urgência do resultado" tem prejudicado a equipe rubro-negra, que, em alguns momentos, acaba se precipitando nas jogadas.



Para Claudinei, é preciso tranquilidade para transformar o volume de jogo e melhores resultados, que é o que ele espera para os próximos compromissos do Leão na Série A até o final do primeiro turno – São Paulo (em casa) e Santos (fora).



"É a urgência do resultado. São jogadores preparados psicologicamente, mas é difícil sentir que está bem no jogo e o adversário fazer um gol na primeira chance. Não adianta jogar na área e ver o que acontece. Temos que ganhar ou perder jogando, trabalhando a bola. Outras vezes foi o cansaço também, o time tem se entregado muito", comentou.



O técnico lamentou o resultado do último jogo. "Buscamos até o final e fomos premiados com o empate, que não era o resultado que queríamos. Lamentamos, mas sabemos que temos dois jogos para terminar o Primeiro Turno e achar uma média de pontos boa para essa primeira parte do campeonato", pontuou o treinador, que também falou sobre "lidar com a pressão".



"A gente tem perdido todos os jogos, então é complicado. Na primeira vez que a Chapecoense foi ao ataque fez um gol. Um lance evitável, na minha opinião. Na situação que a equipe está enfrentando é normal que se desorganize e tome decisões erradas. É difícil atuar com essa pressão. A torcida começa a pegar no pé e é complicado para o jogador lidar com isso. Na sequência de resultados negativos às vezes se tenta de qualquer jeito, mas assim as coisas não acontecem", completou.



Recuperação

Claudinei Oliveira ressaltou a importância de tirar lições do jogo contra a Chape e buscar uma recuperação no próximo desafio no Brasileiro. O Sport encara o São Paulo, domingo (12), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série A.



"Infelizmente não conseguimos fazer tudo que gostaríamos. Tivemos volume, posse de bola e 18 finalizações, mas só quatro no alvo. Temos que transformar volume de jogo em resultado. Não adianta ter isso sem bons resultados. A Chape se defende muito bem. Empatamos o jogo, ganhamos uma posição e não deixamos o adversário nos ultrapassar. Vamos procurar tirar lições dessa partida para fazer um bum jogo contra o São Paulo", encerrou.