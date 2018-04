Claudinei Oliveira comanda primeiro treino no Sport

No seu primeiro dia de trabalho, novo técnico foi a campo e ajustou detalhes do time que enfrenta o Paraná, no próximo domingo

O novo técnico do Sport, Claudinei Oliveira, chegou ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis e já deu início ao trabalho. Na tarde desta quarta-feira (26), o treinador conheceu o elenco, a comissão técnica e demais funcionários e em seguida comandou o treino no gramado.



Durante a última etapa do treino, o técnico esboçou a formação do time titular e fez algumas mudanças. A primeira formação da equipe testada por Claudinei Oliveira foi: Maílson, Raul Prata, Ronaldo Alves, Hernando, Sander, Anselmo, Neto Moura, Fellipe Bastos, Marlone, Rogério e Andrigo. O próximo adversário do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro é o Paraná. O Leão segue viagem para Curitiba na manhã desta sexta-feira (27) e entra em campo no próximo domingo (29), às 16h, pela terceira rodada da competição, no Durival Britto.



"Cheguei hoje, estamos começando a trabalhar. A primeira meta é permanência. Mas você mirar o 16º lugar é perigoso, temos que brigar na Sulamericana pelo menos, porque caso a gente não consiga o objetivo, não teremos sustos. Passei para os atletas que Série A não pode escolher adversário. A atenção tem que estar mais alta possível sempre. Acho que temos atletas que podem nos colocar em uma boa posição. Temos que ir colocando nossos pensamentos aos poucos, para os jogadores irem entendendo, e a equipe evoluindo", disse o novo técnico, sobre suas metas no Sport.