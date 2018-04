Claudinei Oliveira assume o comando do Sport

Claudinei Oliveira é o novo técnico do Sport. O paulista tem 48 anos chega ao Recife na noite desta quarta-feira (25) e será apresentado aos atletas na tarde da quinta-feira, no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, e em seguida à imprensa.

A carreira do treinador começou nas categorias de base do Santos, em 2009. No mesmo clube, assumiu a equipe profissional em 2013. Em seguida, passou por Goiás, Paraná, Atlético-PR, Vitória e Avaí - neste último time, ele estava desde agosto de 2016 e comandou a equipe em 102 jogos, e a deixou na semana passada.

O novo treinador do Leão já deve estar à beira do gramado no próximo domingo, quando o Sport enfrenta o Paraná, no Durival Britto, às 16h, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.



O anúncio da contratação de Claudinei acontece um dia após o técnico Nelsinho Baptista anunciar o seu desligamento do clube em uma entrevista, onde fez várias críticas às diretoria rubro-negra. Ainda nesta terça-feira (24), o Sport demitiu Daniel Paulista, que foi jogador do clube e integrava a comissão técnica desde 2015. O Rubro-negro vive um momento de crise, com conflitos entre dirigentes e muitas polêmicas internas.