Claudinei Oliveira aposta em um Sport mais ofensivo contra o Ceará

Times se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Após uma longa pausa para a Copa do Mundo, chegou a hora da retomada dos jogos do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (18), o Sport visita o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 19h30. E o treinador Claudinei Oliveira não fez mistério e confirmou o time logo após o treinamento desta terça-feira (17). Ele cravou a escalação com Magrão; Raul Prata, Léo Ortiz, Ernando e Sander; Fellipe Bastos, Gabriel, Marlone; Michel Bastos, Rafael Marques e Rogério.



Claudinei, que teve pouco mais de 20 dias para treinar a equipe para a reestreia do Campeonato Brasileiro, testará uma nova formação do selecionado rubro-negro. Com as suspensões do zagueiro Ronaldo Alves e do volante Deivid, ele optou pelas entradas de Léo Ortiz (Durval seria o substituto imediato, mas contundiu-se durante a preparação) e Michel Bastos.



Na linha de frente o comandante treinou várias situações de jogo, dando liberdade aos atletas. Com destaque para uma maior movimentação dos atletas do setor "É uma característica dos nossos atletas. Marlone já vinha jogando pelo lado esquerdo e o Rafael Marques joga como um segundo atacante. Rogério joga por dentro, joga na direita, joga na esquerda. Michel faz um meia. Então eles têm essa liberdade (de mudar de posição durante o jogo) de acordo com o desgaste de cada um", comentou Claudinei Oliveira.



Na sétima colocação da tabela, com 19 pontos ganhos, o Sport tenta se manter na briga entre os primeiros colocados. Já o Ceará é o lanterna, com apenas cinco pontos ganhos. Nessas 12 primeiras rodadas, o Ceará ainda não sabe o que é vencer, tendo empatado cinco jogos e perdido sete. O fato do Ceará não estar conquistando os resultados necessários, porém, não ilude Claudinei Oliveira. O treinador destacou a qualidade do adversário e disse não ter dúvidas de que jogo será um dos mais difíceis do Leão nesta temporada. "Assisti a alguns jogos do Ceará e desde a época do Marcelo (Chamusca) eles não vinha apresentando um futebol ruim, eles vinham fazendo bons jogos. Eles fizeram um bom jogo na Copa do Nordeste empatando com o Bahia na Fonte Nova. Os resultados não vêm acontecendo e espero que não aconteça contra nós".