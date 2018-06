Claudinei Oliveira ameniza derrota do Sport

Após amargar uma derrota contra o Vasco, na noite do sábado (9), o técnico Claudinei Oliveira ressaltou a força que os jogadores do Sport tiveram durante a partida. Oliveira pontuou que os gols tomados pelo Leão, principalmente os dois primeiros, aconteceram em situações que foram comentadas com os atletas antes da partida.





"Vi um jogo muito pegado, muito equilibrado onde o Vasco adotou uma postura correta, em minha opinião. O Jorginho fez o certo, organizou o time de trás para frente. Sofremos gols em situações que já sabíamos. A movimentação do Pikachu atrás das linhas de defesa então a gente ou tinha que cobrir a linha rápido ou baixar um pouquinho a linha e em duas ocasiões não fizemos isso", disse o comandante do Leão.Oliveira também tocou em um ponto que vem acontecendo nos últimos jogos do Sport: o fato de tomar gols no final das partidas. "Temos que evoluir em não levar gols nos finais de tempo. Sofremos um gol contra o Paraná, depois do 40, sofremos um pênalti contra o Palmeiras no final do jogo. Hoje sofremos um gols no final do primeiro tempo, outro no segundo. Isso que eu passei para eles agora".