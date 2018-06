Clássico entre campeãs França e Argentina abre oitavas de final

Messi é esperança argentina Foto: AFP

França e Argentina se enfrentam neste sábado (29), às 11h, em Kazan, pela abertura das oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Recheada de estrelas, as seleções vem de trajetórias opostas e tentam evitar uma eliminação precoce.Com dois títulos argentinos e um francês, este será o único embate entre campeãs mundiais nesta fase do torneio. As equipes estão no lado da chave que também está a Seleção Brasileira, e poderão se encontrar em uma possível semifinal.Vinda de uma primeira fase tranquila, em que pouco foi exigida, a equipe francesa terá pela frente uma Argentina turbulenta, e que se classificou em jogo dramático nos últimos instantes da partida contra a Nigéria, pela última rodada do grupo D.Enfrentando um time francês melhor preparado, os argentinos acreditam no desempenho de Lionel Messi para vencer a adversário e avançar às quartas de final em sua quarta Copa seguida.Companheiro do craque argentino no Barcelona, Umtiti vê com otimismo o confronto. "Temos um time de qualidade, mesmo se não está tudo perfeito. Eu ficaria orgulhoso de eliminar uma grande nação como a Argentina". O comandante francês Didier Deschamps alertou sobre o problema de enfrentar o camisa 10 argentino. "Evidentemente, tem o Messi... É o homem que pode transformar muitas coisas".

Rechaçando clima conturbado na equipe sul-americana, o meia Lo Celso afirmou: "internamente, o clima sempre esteve muito bom. Creio que é fundamental nos mantermos unidos". Descartando favoritismo francês, o zagueiro Fazio declarou: "não estamos preocupados com o que dizem na França ou em outro lugar".



O confronto será o primeiro entre argentinos e franceses em fases eliminatórias da Copa. Até então, as seleções só haviam se enfrentado duas vezes pela fase de grupos do torneio, com duas vitórias argentinas. Em 1930, a Argentina venceu por 1 a 0, e em 1978, outro triunfo sul-americano, desta vez por 2 a 1.



No total de confrontos entre as duas seleções, a vantagem também é argentina. São seis vitórias, contra três empates e somente duas vitórias francesas, ambas conquistadas em partidas amistosas.

Lucas Hernández se queixa de problema muscular na coxa direita e não está confirmado. Caso não jogue, o jogador do Atlético de Madrid será substituído por Mendy.







No outro lado, a seleção argentina passa por um dos momentos mais complicados de sua história e quase caiu na 1ª fase. A equipe de Sampaoli não foi bem em nenhuma das três partidas e só alcançou a classificação às oitavas com gol salvadro do zegueiro Rojo. Apesar da vaga, o ambiente entre treinador e jogadores não é bom.

Inconstante, Sampaoli ainda não repetiu a escalação da Argentina na Rússia, e ao que tudo indica, o treinador poderá fazer alterações na equipe. Em relação ao time que bateu a Nigéria, Higuaín pode dar lugar a Pavón. Como o atacante do Boca Juniors joga pelos lados, a ideia de Sampaoli é usar Messi como falso 9, com Pavón e Di Maria dando apoio pelas pontas.Recuperado de dores nas costas, o volante Enzo Peres não é mais dúvida e deve formar o meio-campo argentino junto com Banega e Mascherano. A defesa também não deve sofrer nenhuma alteração em relação a que enfrentou a Nigéria: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo e Tagliafico."Eles mudaram muito o sistema e os jogadores nas três primeiras partidas, às vezes dentro da mesma partida. É difícil ler verdadeiramente bem como eles vão começar o jogo", declarou o treinador francês Didiers Deschamps.Já a França, a dúvida é na lateral esquerda, já queO meio-campo deve contar com Kanté, Pogba, além de Griezzman deslocado para armar o jogo. À frente, Matuidi (ou Dembelé) e Mbappé pelas pontas, além de Giroud no comando de ataque.Na 1ª fase, o time francês encontrou pouca resistência. Foram duas vitórias contra as frágeis Austrália e Peru. No jogo final, contra a Dinamarca, a equipe já entrou classificada, poupou algun titulares e protagonizou o único 0 a 0 da fase de grupos.