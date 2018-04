Clássico de Manchester pode ser palco do título do City

O Manchester City conquistará o título do Campeonato Inglês em caso de vitória neste sábado (7) no clássico contra o United. Seria a melhor maneira de fechar a competição com chave de ouro.

Uma vitória também daria confiança ao City para buscar uma virada diante do Liverpool na semana que vem, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Na ida levou 3 a 0.

Antes disso, os comandados de Pep Guardiola terão a oportunidade de conquistar o título inglês após 32 rodadas, seria um recorde nos 26 anos de existência da Premier League.