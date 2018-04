Clássico de Madri termina empatado e Barça se aproxima do título

O Real Madrid e o Atlético de Madri empataram em 1 a 1 no clássico da capital, neste domingo (8) pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que aproxima ainda mais o líder Barcelona do título.

Cristiano Ronaldo abriu o placar para o Real ao finalizar um cruzamento rasteiro de Gareth Bale, aos 8 minutos do segundo tempo, mas Antoine Griezmann empatou a partida quatro minutos depois.

O empate afasta um pouco mais o Atlético, vice-líder, e o Real Madrid, terceiro colocado, do Barcelona, que lidera com 11 pontos de vantagem sobre os Colchoneros e 15 sobre os Merengues, a sete rodadas do fim da temporada.

Mais cedo, o Levante (17º) venceu por 2 a 1 o Las Palmas (19º), dando um grande passo rumo à permanência na elite do futebol espanhol, com oito pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento. Já o Las Palmas se encontra a dez pontos da zona de salvação.

No sábado, o Barcelona goleou por 3 a 1 o Leganés (14º), com três gols de Lionel Messi, igualando o recorde de 38 jogos de invencibilidade no Campeonato Espanhol da Real Sociedad entre 1978-1980.