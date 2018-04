City vence Everton e pode levantar troféu na próxima rodada

Gabriel Jesus marcou o segundo gol na vitória sobre o Everton

Líder do Inglês, o Manchester City deu mais um passo em direção ao título, neste sábado (31), depois de vencer o Everton por 3 a 1 pela 32ª rodada do campeonato.

Tudo continua igual no topo da tabela, com os comandados de Pep Gardiola com 16 pontos de vantagem em relação ao United. Restam sete rodadas e 21 pontos em jogo, o que deixa o clássico de Manchester da próxima rodada com clima de final.



Se vencer o dérbi, o City se sagraria campeão em cima do maior rival. Um sonho para os torcedores, que viram o alemão Sané abrir o placar, o brasileiro Gabriel Jesus ampliar e Sterling fazer o terceiro, ainda na primeira etapa. O gol de honra dos donos da casa veio aos 18 da segunda etapa, com Bolasie.