Chuvas atrapalham treino do Santa Cruz

O Santa Cruz está pronto para enfrentar o ABC novamente. Após empatar com o time potiguar na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela terceira rodada da Série C, no sábado, a equipe coral encerrou os preparativos para mais um confronto diante da mesma equipe, agora pela Copa do Nordeste. O Tricolor encara o ABC nesta terça-feira (1º), às 21h45, no Estádio Frasqueirão, na partida de ida das quartas de final do torneio regional.

Com pouco tempo entre uma partida e outra, o Santa Cruz realizou apenas dois treinos preparativos para o confronto. Nesta segunda-feira, na manhã, a ideia do técnico Paulo César Gusmão e da comissão técnica era de realizar uma movimentação com bola. Mas, como chovia muito forte, os atletas ficaram nos vestiários para um trabalho físico. Portanto, não existe confirmação do time titular. Existe a expectativa para o retorno de Carlinhos Paraíba, que ficou de fora do último jogo por conta de uma virose. A ausência, inclusive, foi apontada pelo técnico PC Gusmão como o principal problema do time na partida que resultou em um empate sem gols.

Arthur Rezende, que voltou de lesão contra o ABC e esteve bem, também pode ganhar oportunidade na equipe principal.