Chris Paul fora do jogo decisivo contra os Warriors

Lesionado na coxa, o armador do Houston Rockets não se recuperou e está fora do jogo 7 contra o Golden State Warriors, pelas finais da Conferência Oeste, que será disputado no Texas, nesta segunda-feira (28). A série está empatada em 3 a 3, e o vencedor enfrentará o Cleveland Cavaliers, pelo título da temporada em melhor de 7 partidas.

indicados a MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada. Nos playoffs, Harden tem média de 28,3 pontos por jogo. Em três partidas disputadas nesta fase, passou a marca dos 40 pontos.



Chris Paul teve o problema muscular no final do jogo 5, vencido pelos Rockets por 98 a 94. Não atuou na duelo seguinte e havia esperança que eles tivesse condições de voltar no última e decisiva partida, mas não foi possível.Sem o armador, as esperanças estão todas concentradas em James Harden, cestinha do time e um dos