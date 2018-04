Chelsea vence Southampton e fará final da FA Cup contra United

No Inglês, o Chelsea é o atual quinto colocado, a cinco pontos do Tottenham (4º), que ocupa a última vaga na próxima Liga dos Campeões.



A Copa da Inglaterra se apresenta com a grande oportunidade para o Chelsea de conquistar um título na temporada.



O Chelsea buscará um oitavo título da FA Cup de sua história e o primeiro desde 2012. No ano passado, os Blues foram derrotados na final pelo Arsenal (2-1).



O confronto entre Manchester United e Chelsea será uma reedição da final de 2007, quando os londrinos, treinados por José Mourinho, venceram por 1 a 0. O técnico português é o atual treinador do United.

O Chelsea se classificou para a final da Copa da Inglaterra, na qual medirá forças em 19 de maio com o Manchester United, graças à vitória por 2 a 0 sobre o Southampton na segunda semifinal, neste domingo (22) em Wembley.Os Blues abriram o placar com Olivier Giroud no primeiro minuto do segundo tempo, num lance em que o francês driblou três adversários antes de chutar para o gol. O espanhol Álvaro Morata fechou a conta de cabeça aos 37 minutos da segunda etapa.Depois de ser campeão do Campeonato Inglês no ano passado, o Chelsea viveu uma temporada 2017-2018 complicada, na qual nunca esteve na briga para revalidar o título inglês, conquistado com sobras pelo Manchester City.