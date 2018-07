'Chegou a hora de um novo ciclo', diz Cristiano Ronaldo em carta

Após nove anos no Real Madrid, o astro português Cristiano Ronaldo deixou o clube onde se tornou uma lenda, nesta terça-feira (10), para iniciar uma nova etapa na Juventus. Em carta divulgada pela equipe espanhola, o jogador agradece toda a equipe e diz que "chegou a hora de um novo ciclo".



"Chegou a hora de começar uma nova etapa em minha vida e é por isso que pedi ao clube que aceitasse me transferir. Eu me sinto assim e peço a todos, especialmente aos nossos seguidores, que me compreendam" afirma CR7.Foi o próprio português quem iniciou as especulações no dia 26 de maio, poucos minutos depois de levantar o tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões. O craque afirmou que tinha sido "muito bonito" defender o Real Madrid.

Um mês e meio depois, tanto o clube quanto o jogador anunciaram de maneira coordenada sua saída para assinar pela Juventus, que segundo a imprensa espanhola vai pagar 105 milhões de euros na transferência. O jogadore terá contrato de quatro anos com salário de 30 milhões de euros por temporada.