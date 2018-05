Guerrero marca, mas Chape vence Flamengo por 3 a 2

Apesar da derrota, Guerrero marcou o primeiro gol após o retorno da suspensão de seis meses por doping

A Chapecoense venceu o Flamengo por 3 a 2 neste domingo (13), na Arena Condá, em Chapecó, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Canteros, Guilherme e Leandro Pereira fizeram os gols da vitória da equipe da casa. Paolo Guerrero, que marcou pela primeira vez após o cumprimento de pena por doping, e Vinicius Junior balançaram a rede no lado visitante.



Aos 22 minutos, Canteros fez valer a "lei do ex" e abriu o placar para a Chapecoense. O volante preferiu não comemorar o gol.



Após bola de Trauco e saída ruim de Jandrei, Guerrero desviou de cabeça, a defesa da Chape não conseguiu tirar e a bola foi parar no fundo do gol, aos 3 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro gol do peruano desde o retorno após a punição por doping. O atacante até teve chance de ampliar, mas



Aos 20, Juan saiu jogando mal, Guilherme roubou a bola e entrou em velocinada na área. Em dividida com Jonas, o árbitro Leandro Vuaden assinalou o pênalti. O próprio camisa 7 cobrou com perfeição e colocou a Chape na frente novamente.



A partida mudou de cara com a entrada de Vinicius Junior, no lugar de Jean Lucas, aos 25. Sete minutos depois, aos 32, pela esquerda, Trauco levantou boa bola na área e Vinicius Junior desviou de perna direita para dentro da rede. Com o gol, o jovem de 17 anos alcançou Henrique Dourado na artilharia da temporada do Flamengo, com 9 tentos.





Aos 45, Márcio Araújo cruzou pela esquerda, Leandro Pereira desviou e Cesar não conseguiu alcançar com o pé esquerdo.



Mesmo com a derrota, o Flamengo segue na liderança com dez pontos, superando Corinthians e Atlético-MG, com a mesma pontuação, apenas no saldo de gols.