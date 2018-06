Chance de ouro para Islândia e Nigéria

"Tentamos construir um time em torno do jogo coletivo. Tudo é possível no futebol. Sabemos o que funciona para nós e precisamos ter todos jogando na mesma direção. Vamos pegar times melhores. Então temos que jogar juntos", revelou Gunnarsson.



No lado da Nigéria, o discurso também é comedido. "Respeitamos muito a Islândia. Nenhum dos dois tem grandes estrelas, então vai ser um jogo de dois coletivos", disse o técnico Gernot Rohr.



Já o atacante do Chelsea, Moses, afirmou "taticamente, é uma equipe muito boa. Para mim, este jogo vai ser mais difícil do que a Argentina".



Este será somente o segundo jogo entre as equipes na história. Em 1981, Islândia e Nigéria jogaram amistoso, vencido pelos nórdicos por 3 a 0.

Sensação desta Copa do Mundo, a esquipe islandesa terá seu segundo teste no Mundial, nesta sexta-feira (21), às 12h, contra a Nigéria.Após empate com a Argentina na estreia e a derrota dos sul-americanos, ontem, a equipe nórdica poderá ficar perto das oitavas com um triunfo sobre o time nigeriano. Já a equipe africana, que perdeu na estreia para a Croácia por 2 a 0, precisa somar pontos para seguir viva na competição.]Com um organizado sistema defensivo, os islândeses prometem mais um jogo duro. Sem estrelas, os estreantes no Mundial apostam na dupla de zagueiros Árnason e Sigurdsson, além do volante e capitão Gunnarsson para manter a solidez.